EdF : La classe totale, Mbappé donne toutes ses primes

Dans : Equipe de France, PSG.

Joueur français le plus cher de l’histoire, Kylian Mbappé a changé de monde l’été dernier en signant au PSG, avec le salaire qui va avec.

Désormais international français, l’attaquant a décidé de ne pas mettre un seul centime gagné avec les Bleus sur son compte en banque, révèle L’Equipe. L’ancien monégasque a prévu de faire don à des associations les primes touchées lors de la compétition en Russie. Ainsi, chacune de ses primes de match a été reversée à une association différente depuis le début de la compétition. Mais si les Bleus venaient à battre l’Argentine samedi et se qualifier pour les quarts de finale, ils commenceraient alors à toucher les primes négociées avec la FFF pour la compétition.

Et ce sont, pour une présence en quarts de finale, 15 ME qui seront répartis entre les différents membres de la délégation. Là aussi, Kylian Mbappé a déjà prévu d’en faire don à l’association Premiers de Cordées, qui œuvre pour aider les enfants handicapés dans la pratique du sport et la sensibilisation au handicap. De belles intentions qui démontrent que le joueur du PSG a le cœur sur la main, et ce peu importe ce qu’il gagne déjà avec le club de la capitale tout au long de la saison.