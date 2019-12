EdF : La blague de Deschamps que personne n'avait vu venir

Dans : Equipe de France.

Champion du monde en titre, Didier Deschamps peut se permettre quelques sorties humoristiques sans craindre pour son grade.

C’est ce que le sélectionneur a fait lors de l’assemblée générale de la FFF ce samedi, puisque « DD » a utilisé le second degré et une bonne part d’auto-dérision pour commenter le tirage au sort difficile de l’Euro 2020. Habitué à être plutôt épargné lors des tirages au sort, comme ce fut le cas à l’Euro 2016, la Coupe du monde 2014 et 2018, ou les éliminatoires, la France de Deschamps a hérité de l’Allemagne et du Portugal dans son groupe pour l’été prochain. La fameuse « chatte à DD » avait donc disparu.

« Il y a peu de temps nous nous sommes rendus à Bucarest pour un tirage au sort. Malheureusement pour moi, vous vous êtes tous rendus compte que mon animal fétiche a eu un peu de retard. Il n’est arrivé que le lendemain, d’où ce tirage sympathique. Mais ne vous inquiétez pas, il est bien de retour. Nos adversaires aussi ont bien conscience de la difficulté de figurer dans ce groupe. Et vous pouvez compter sur moi et sur l’ensemble de mon staff pour faire en sorte que l’équipe de France soit performante dès le départ, le 16 juin à Munich contre l’Allemagne », a prévenu le sélectionneur tricolore, qui a vite troqué son costume de comique pour faire savoir que l’Euro 2020 démarrerait très fort pour les Bleus, et qu’il ferait tout pour marquer les esprits d’entrée de jeu.