EdF : L’Europe craque pour N’Golo Kanté

Titulaire inamovible de Didier Deschamps, N’Golo Kanté rêve de faire un splendide doublé après le titre de champion du monde 2018.

En tout cas, il a déjà conquis les coeurs avec ses performances et son attitude. Et il n’y a pas qu’en France où le milieu de terrain récupérateur est le chouchou. Partout en Europe, le joueur de Chelsea émerveille et force l’admiration. L’Equipe s’est penchée sur le phénomène que représente l’ancien du SM Caen, et sa cote d’amour est incroyablement élevée, proportionnelle à sa modestie. « C'est le joueur le plus aimé de l'équipe de France. Son visage inspire la bonté, comme son attitude fair-play sur le terrain. Il n'est jamais méchant dans une position où il faut pourtant de l'agressivité et du vice. C'est l'Arsène Lupin des terrains ! Un gentleman cambrioleur qui sait voler les ballons avec délicatesse et presque sans que son adversaire s'en rende compte », explique au quotidien sportif Cenk Ergun, consultant pour cet Euro et ancien directeur sportif du Galatasaray Istanbul.

Même chez les adversaires des Bleus, on ne peut s’empêcher de souhaiter le meilleur à N’Golo Kanté. C’est le cas du sélectionneur de la Hongrie, qui rêve de voir le Français remporter le Ballon d’Or à la fin de l’année, après son succès en Ligue des Champions avec les Blues. « C'est impossible de ne pas l'admirer et même de le critiquer. Kanté est un très, très grand joueur qui a en plus ce côté humain qui fait que je l'admire vraiment. C'est un joueur très complet, parti de quasiment zéro et qui est arrivé au sommet. Si je pouvais, je voterais pour lui au Ballon d’Or », a confié Marco Rossi, persuadé que niveau joueur et homme, il n’y a pas mieux que N’Golo Kanté sur la planète.