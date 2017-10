EdF : L'étonnante excuse de Rabiot pour son fiasco face à la Bulgarie

Dans : Equipe de France, PSG.

Entré il est en vrai dans des conditions délicates contre la Bulgarie, puisqu'il n'a eu que quelques secondes pour s'échauffer et remplacer N"Golo Kanté après 30 minutes de jeu, Adrien Rabiot n'a clairement pas brillé à l'occasion de ce match. Le milieu de terrain est apparu très loin de son niveau au Paris SG, et il n'a jamais réussi à apporter ses qualités aux Bleus.

Au moment d'évoquer ce match raté le concernant, Adrien Rabiot a reconnu qu'il avait un peu gambergé. « C'était assez dur parce qu'il faisait froid, je n'étais pas chaud. J'avais aussi la peur de me blesser quand on rentre dans des conditions comme ça. Je suis rentré dans le collectif, il fallait répondre physiquement plus que dans le jeu. Il y aura d'autres matches », a confié Adrien Rabiot, qui devra cependant montrer d'autres choses s'il veut s'installer durablement dans le onze de Didier Deschamps. On saura mardi contre la Biélorussie si le coach des Bleus lui donne une seconde chance, N'Golo Kanté étant déjà forfait pour ce rendez-vous décisif.