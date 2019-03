EdF : L'art de gagner sans la manière, Riolo épaté par Deschamps

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

Jeudi, Didier Deschamps s'est livré dans une longue interview sur le journal L'Equipe à propos de son poste de sélectionneur de l'équipe de France.

Dans cet entretien, DD n'a éludé aucun sujet. Ce que Daniel Riolo souligne, même si le journaliste relève encore une fois que l'entraîneur des Bleus esquive les questions sur le jeu de la France. Malgré leur victoire à la Coupe du Monde 2018, les Tricolores sont toujours critiqués pour le jeu qu'ils déploient. Les derniers choix de Deschamps sont également contestés, de Zouma à Giroud en passant par Kurzawa. Mais qu'importe puisqu'au final, Deschamps sait ce qu'il fait dans la construction de son groupe.

« Pour les questions sur le jeu, Deschamps sait parfaitement éviter et dire ce qu'il a envie de dire sur le sujet. Mais il faut reconnaître qu'en ce qui concerne la gestion de son groupe, la façon d'expliquer pourquoi il fait ses choix, et malgré tout ce qu'on peut dire, il maîtrise tout. Dans la relation avec ses joueurs, il est dans les meilleurs entraîneurs au monde. Après, la manière ne me plaît pas. Deschamps ne parle jamais de jeu, il n'en parlera pas, car ça ne l'intéresse pas. Il vise uniquement le résultat et comment y aller dans le management des hommes. Je suis convaincu. On est tous obligé de fermer de notre gueule, car il fait ça super bien et ça marche », balance, sur RMC, Riolo, qui espère que le sélectionneur ne le fera pas mentir ce vendredi lors du premier match qualificatif pour l'Euro 2020 face à la Moldavie.