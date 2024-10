EdF ‍: Koundé en jupe, la FFF veut stopper le délire

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

A l’image de Jules Koundé, les joueurs de l’équipe de France s’amusent à débarquer à Clairefontaine dans des tenues peu habituelles. De quoi s’attirer pas mal de critiques, y compris celles du vice-président de la Fédération Française de Football Jean-Michel Aulas.

Banale il y a encore quelques mois, l’arrivée à Clairefontaine est devenue un moment particulier pour certains joueurs de l’équipe de France. Des Bleus profitent de ces premiers pas au rassemblement pour se distinguer avec des tenues originales. Difficile de rester insensible face aux looks de Jules Koundé, notamment aperçu en jupe ou en bottes à talons hauts. Jusqu’ici, le sélectionneur Didier Deschamps et leurs dirigeants ne sont jamais intervenus malgré les nombreuses critiques. Mais à en croire Jean-Michel Aulas, la Fédération Française de Football pourrait bientôt siffler la fin de la récréation.

Aulas n'a pas aimé

« Si cela m'a choqué ? C'était étonnant, oui, a réagi le vice-président de la FFF pour Sud Radio. Plus rien ne choque quand on a des responsabilités parce qu'on se responsabilise aussi à tort probablement. Mais c'est vrai que c'était pour le moins étonnant. Si l'image des Bleus fait partie de notre travail à la FFF ? Cela fait partie des choses. On essaye de partir de la base, au foot amateur, et puis la Ligue de Football Professionnel a cette responsabilité. Elle est dans l'environnement de la Fédération donc vous avez raison de dire que ça fait partie de l'image. C'est une des choses qui est importante à prendre en compte, et qui n'a peut-être pas toujours été mise au premier plan. »

Mais enfin, messieurs, il ne faut pas vous emporter de la sorte pour si peu.

Face à cette abondance de bienveillance nous n’avons plus le choix..

Le prochain rassemblement c’est promis on arrivera tous avec le survêtement, les crampons aux pieds sans oublier la parka si il pleut… https://t.co/DWX9lnPpM6 — Jules Kounde (@jkeey4) October 9, 2024

En cas de recadrage, les internationaux tricolores risquent de ne pas comprendre. Jules Koundé avait effectivement réagi de manière ironique suite aux commentaires des consultants Jérôme Rothen et Jean-Michel Larqué. « Mais enfin, messieurs, il ne faut pas vous emporter de la sorte pour si peu. Face à cette abondance de bienveillance nous n’avons plus le choix… Le prochain rassemblement c’est promis on arrivera tous avec le survêtement, les crampons aux pieds sans oublier la parka si il pleut M. Larqué », s’était moqué le Barcelonais sans savoir que ce défilé déplaisait également à la FFF.