EdF : Koscielny va dire stop aux Bleus après le Mondial

Dans : Equipe de France, Premier League.

Titulaire indiscutable de l’Equipe de France durant l’Euro 2016, Laurent Koscielny le sera-t-il également lors du Mondial 2018 avec l’émergence de Samuel Umtiti et le statut d’indiscutable de Raphaël Varane ? Une chose est quasiment certaine, il s’agira de la dernière compétition internationale du défenseur d’Arsenal sous le maillot français. Présent en conférence de presse ce mardi, l’ex-défenseur du FC Lorient a clairement laissé entendre qu’il prendrait sa retraite internationale à l’issue de la Coupe du Monde.

« J'ai 32 ans, il me reste encore quelques années devant moi mais c'est sans doute mes derniers mois en équipe de France. J'essaie de profiter au maximum de ces moments. Je suis plus proche de la fin que du début. La nouvelle génération commence à s'imposer en équipe de France mais il y a quelques anciens qui résistent ! On essaye de s'adapter, on n’est pas des vieux cons non plus. Entre le clan des jeunes et celui des vieux, ça se passe très bien. Il n'y a pas de concurrence entre nous. On s'apprécie sur le terrain et en dehors mais c'est le coach qui fait ses choix sur le choix des centraux » a-t-il lâché. Reste désormais à savoir quel sera le statut de celui que beaucoup ont considéré comme le meilleur défenseur de l’Euro 2016 dans les prochains mois avec Didier Deschamps…