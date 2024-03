EdF ‍: Kolo Muani et Barcola privés d'Euro à une condition

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Malgré ses prestations en dent de scie avec le PSG et son faible temps de jeu, Randal Kolo Muani conserve la confiance de Didier Deschamps. Mais cela pourrait ne pas être éternel alors que l’Euro approche.

Transféré au Paris Saint-Germain en provenance de Francfort pour près de 90 millions d’euros bonus compris lors du mercato estival, Randal Kolo Muani n’a pas encore réussi à s’imposer dans la capitale française. L’ancien Nantais bénéficie d’un temps de jeu très réduit et n’a pas saisi les rares opportunités qui lui ont été tendues par Luis Enrique. Malgré cela, « Kolo » comme il est surnommé en Equipe de France garde la confiance de Didier Deschamps. Probablement titulaire contre le Chili mardi soir avec l’Equipe de France, le buteur du Paris Saint-Germain sait qu’il joue gros.

Pour l’instant, le sélectionneur des Bleus continue de le sélectionner, mais qu’en sera-t-il pour la liste finale pour l’Euro, si l’ex attaquant de Francfort ne joue pas plus dans les trois mois à venir avec le PSG ? A n’en pas douter, Didier Deschamps n’hésitera pas à s’en passer, d’autant qu’il a d’autres solutions à ce poste selon L’Equipe. Le quotidien national indique que sur les six attaquants (en plus de Griezmann) que Didier Deschamps va appeler, cinq sont certains de faire l’Euro s’ils ne sont pas blessés : Giroud, Mbappé, Thuram, Coman et Dembélé.

Christopher Nkunku, un joueur à ne pas oublier

Il ne reste qu’une seule place et si pour l’instant, Kolo Muani tient la corde, il est clairement menacé. Son coéquipier en club Bradley Barcola est un sérieux prétendant, au même titre que Moussa Diaby, appelé sur ce rassemblement en raison du forfait de Kingsley Coman. Mais un joueur est susceptible de mettre tout le monde d’accord et de priver Kolo Muani, Barcola et Diaby d’Euro en la personne de Christopher Nkunku. Actuellement blessé, le milieu offensif de Chelsea sera sans doute appelé s’il retrouve les terrains avec Chelsea. Kolo Muani a donc tout intérêt à livrer une bonne prestation contre le Chili mardi soir, s’il ne veut pas que son sélectionneur se mette à douter de sa présence à l’Euro en juin prochain.