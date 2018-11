EdF : Koeman bat la France et se lâche sur les Bleus

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

Avant le choc entre les Pays-Bas et l'Allemagne en Ligue des Nations, Ronald Koeman en a profité pour envoyer une petite pique vers... l'équipe de France.

Vendredi dernier, les Bleus ont clairement été surclassés par les Pays-Bas à Rotterdam (2-0). Avec ce premier revers depuis le mois de mars, la France s'est tirée une balle dans le pied dans la course au Final Four de la Ligue des Nations. Désormais, et malgré sa place de leader dans le Groupe 1, l'équipe de Didier Deschamps n'a plus son destin en main, puisqu'en cas d'une victoire ou d'un nul, les Oranje valideront leur billet pour le Portugal en juin prochain, aux dépens des Bleus. Mais ce bon résultat à Gelsenkirchen, les coéquipiers du Lyonnais Memphis Depay devront aller le chercher face à une équipe revancharde. Ce que Ronald Koeman sait parfaitement, vu qu'il pense que ce dernier match de l'année 2018 sera plus difficile que celui face à la France.

« Je pense que le match contre l'Allemagne sera plus difficile que celui contre la France pour nous, parce que la France est une équipe qui attend, alors que l'Allemagne est une équipe qui attaque. Nous devons être prêts à cela. Il n'est pas réaliste de nous présenter comme favoris, mais nous allons devoir montrer notre caractère, entrer dans le match avec l'idée de le gagner. Je ne pense pas que nous devrons défendre, nous devrons jouer notre jeu, c'est-à-dire attaquer. Le 3-0 de l'aller ? Par phases, l'Allemagne avait été meilleure que nous. Le match aurait pu tourner autrement », a balancé, en conférence de presse, le sélectionneur néerlandais, qui n'hésite pas à égratigner le jeu français, qui ne convainc pas vraiment les adversaires depuis la Coupe du monde.