EdF : Kimpembe a pris un avertissement signé DD

Dans : Equipe de France, PSG.

Expulsé dimanche dernier lors du match PSG-OL, Presnel Kimpembe n'est pas apparu sous son meilleur jour jeudi lors de France-Islande, rencontre pour laquelle il était titulaire. Impliqué dans les deux buts islandais, le défenseur international a eu droit à une remontée de bretelles signée Didier Deschamps comme l'a expliqué ce dernier ce dimanche sur TF1. Le sélectionneur national estime que Presnel Kimpembe n'a pas fait le bon choix, mais il ne lui en veut pas trop quand même.

« J’ai dit à Presnel qu’il ne pouvait pas faire ce qu’il a fait sur le but islandais. Il ne peut pas ressortir comme cela avec le ballon. Il n’a pas à prendre ce genre de risque, il doit la mettre directement en touche. Et s’il fait ça il n’y a ni la deuxième, ni la troisième erreur sur cette action. Même si c’est quelqu’un de solide, on ne peut pas toujours bonifier les ballons. L’efficacité était de la mettre en touche. Kim est avec nous depuis longtemps, c’est son deuxième match en tant que titulaire. L’expérience passe par là aussi, et ça tombe le jour où il n’y avait pas les meilleures conditions au sein de l’équipe entière », a précisé Didier Deschamps, qui ne va pas tirer des conséquences immédiates de cette fébrilité du défenseur du Paris SG contre l'Islande.