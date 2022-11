EdF : Karim Benzema est forfait pour toute la Coupe du Monde

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Ballon d'Or 2022, Karim Benzema pensait pouvoir enfin remporter un trophée avec l'équipe de France. Mais, blessé ce samedi à l'entraînement, KB9 est forfait pour la totalité du Mondial au Qatar avant même le premier match.

La présence de Karim Benzema à l’entraînement collectif, ce samedi à 72 heures du match contre l’Australie, avait suscité une vague d’optimisme. Malheureusement, si l’attaquant du Real Madrid a participé au début de la session, on a vite appris que dans le secret relatif du huis clos, le Ballon d’Or 2022 avait ressenti une vive douleur à la cuisse gauche. Contraint d’abandonner ses coéquipiers, Karim Benzema s’est rapidement rendu à la célèbre clinique Aspetar de Doha afin de passer une IRM. Sorti peu après 21 heures en faisant grise mine, KB9 n’a rien dit, mais selon Le Parisien et RMC, qui citent une source proche du staff des Bleus, Benzema souffre d’une déchirure à la cuisse gauche et il doit donc renoncer à disputer non seulement le match contre l’Australie, mardi soir, mais la totalité de la Coupe du Monde. Lui qui était privé d’équipe de France lors du Mondial 2018 finira sa carrière sans titre majeur avec les Bleus. Didier Deschamps a la possibilité de remplacer Karim Benzema dans son groupe d’ici lundi 20 heures.