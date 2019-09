EdF : Il y a Pogba et Kanté, Tolisso laisse sa place chez les Bleus

Dans : Equipe de France, Bundesliga, Foot Europeen.

De retour au premier plan après une grave blessure au genou, Corentin Tolisso a de grandes ambitions pour cette saison 2019-2020.

Durant l’été 2018, il a été champion du monde, comme 22 autres joueurs français. Sauf qu’en l’espace d’un an, Corentin Tolisso est passé par toutes les émotions. Du très haut, avec ce titre mondial, au très bas, avec sa rupture des ligaments croisés du genou. Mais suite à une saison pratiquement blanche, durant laquelle il s’est refait une santé, le joueur de 25 ans a retrouvé son meilleur niveau en ce début d’exercice. Très bon avec le Bayern, le milieu s’est aussi montré à son avantage, tant physiquement que techniquement, en équipe de France durant ce mois de septembre. Titulaire contre l'Albanie (4-1) et Andorre (3-0), l’ancien Lyonnais a marqué de nombreux points auprès de Didier Deschamps. De quoi lui donner une certaine force.

« Sortir des moments compliqués, c'est ce qui fait ma force. L'année dernière, j'ai vécu une saison compliquée. Au début, il y a eu une part de doute. Je me demandais si mon genou allait redevenir comme avant et si j'allais à nouveau être performant comme avant. Il y a eu des doutes, mais aussi le fait de vouloir revenir plus fort. Ma place chez les Bleus ? Il faut voir comment l'équipe de France va jouer, dans quel schéma tactique. Pour le moment, on évolue avec deux milieux et les titulaires sont Paul Pogba et N'Golo Kanté. Je suis là et j'essaie d'être bon comme ça le coach sait qu'il peut compter sur moi. Je veux montrer au sélectionneur que s'il a besoin de moi, je suis là », a avoué, sur RMC, Tolisso, qui rêve donc de bousculer la hiérarchie établie dans l’entrejeu des Bleus en vue de l’Euro 2020.