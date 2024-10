EdF ‍: Il y a 5 ans, Deschamps suppliait Griezmann

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

Antoine Griezmann a annoncé en début de semaine sa retraite internationale dix ans après sa première sélection. Un choc et une annonce inattendue. Le joueur, lui, avait déjà envisagé une telle décision il y a plusieurs années.

C’est une annonce qui a surpris le monde du football en début de semaine, et encore plus les suiveurs des Bleus. Après dix années de bons et loyaux services, Antoine Griezmann a annoncé dans une vidéo parue sur ses réseaux sociaux qu’il mettait un terme à son aventure avec l'Équipe de France. 137 sélections, 44 buts, 28 passes décisives. Voici le bilan du joueur de l’Atlético sous le maillot tricolore. Un départ soudain, lui qui rêvait encore il y a quelques mois de disputer la Coupe du Monde 2026 en Amérique. Si le fait qu’il n’ait pas hérité du brassard de capitaine après le départ de Hugo Lloris a été l’un des arguments les plus évoqués ces derniers jours pour justifier l’arrêt de la carrière internationale du joueur, Griezmann, de son côté, avait déjà cette décision en tête depuis plusieurs années mais avait finalement décidé de continuer.

Griezmann voulait arrêter de jouer pour la France en 2019

🚨 Selon nos informations, Antoine Griezmann voulait déjà arrêter les Bleus en 2019, ressentant un manque de reconnaissance. Didier Deschamps s'était alors rendu à Madrid pour le convaincre de poursuivre.@SaberDesfa pic.twitter.com/BIBMlimnYh — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 6, 2024

Comme l’annonce l’émission Téléfoot sur TF1, Antoine Griezmann avait déjà envisagé de dire stop à l'Équipe de France en 2019, quelques mois à peine après le sacre des Bleus à la Coupe du Monde en Russie, tournoi au cours duquel le milieu offensif avait eu un rôle prépondérant. A l’époque, Didier Deschamps s’était déplacé jusqu’à Madrid pour rencontrer l’un de ses cadres et avait su trouver les bons mots pour convaincre «Grizou» de poursuivre l’aventure avec la France. Désormais, et dix ans après avoir effectué ses débuts avec l’équipe nationale déjà sous Deschamps, le joueur a préféré dire stop, sûrement usé physiquement et mentalement des efforts consentis depuis une décennie pour être l’une des valeurs sûres du groupe France. Les deux prochains matchs des Bleus, contre Israël et la Belgique en Ligue des Nations, permettront de voir comment l’effectif va gérer la vie sans Antoine Griezmann, qui n’a reçu que des éloges depuis lundi dernier.