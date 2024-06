EdF ‍: Il n'est pas sérieux, la sanction va tomber

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Aucun poste n'est négligé en équipe de France, où Didier Deschamps suit de près l'état de forme de Mike Maignan, mais aussi de sa doublure Brice Samba, pointée du doigt sur certains points.

Désigné à l’unanimité comme le successeur de Hugo Lloris, Mike Maignan est arrivé à Clairefontaine avec quelques doutes au sujet de son niveau de forme. Le gardien du Milan AC a connu plusieurs pépins physiques cette saison, et s’il a rassuré tout le monde lors de ses premiers entrainements, Didier Deschamps gardera l’ancien parisien et lillois à l’oeil pour être certain d’avoir un dernier rempart des Bleus à 100 % à l’Euro. Car depuis la retraite de Lloris, la concurrence n’est clairement pas optimale et personne ne pousse derrière Maignan pour la place de numéro 1. Même la position de doublure est remise en cause, glisse L’Equipe ce jeudi. En effet, les performances et l’attitude de Brice Samba cette saison n’ont pas convaincu le staff technique tricolore, qui se pose des questions sur son niveau réel. Prépondérant dans la bonne saison du RC Lens l’an dernier, il a baissé de pied cette saison et n’a pas été aussi décisif. De plus, l’encadrement tricolore estimerait que son travail invisible (nutrition, sommeil, préparation) ne serait pas forcément optimal, signe d’un léger relâchement que l’ancien portier de l’OM a déjà connu par le passé quand il s’endormait sur ses lauriers.

Deschamps prêt à trancher dans le vif ?

Résultat, Didier Deschamps n’aurait pas totalement tranché dans sa hiérarchie des gardiens selon le quotidien sportif. S’il faudra un coup de Trafalgar pour qu’Alphonse Areola quitte son statut de numéro 3 pour passer numéro 2, il se murmure que le sélectionneur national sera très attentif au niveau affiché par Samba dans les prochains jours, afin d’avoir une doublure prête à jouer et à être efficace si le besoin s’en faisait sentir. En tout cas, Deschamps n’hésitera pas à trancher dans le vif s’il sent que, pour l’équilibre du groupe, un Areola qui sort d’une saison solide à West Ham est plus sécurisant derrière Mike Maignan.