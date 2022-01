EdF : Ibrahima Konaté toque à la porte de Didier Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Défenseur central de Liverpool, Ibrahima Konaté sera à l’affiche ce dimanche à l’occasion du choc face à Chelsea.

L’ancien joueur du Paris FC, passé par Sochaux et le RB Leipzig, est le roc qu’espérait Jurgen Klöpp chez les Reds. Sa progression est impressionnante, et elle n’est peut-être pas terminée. « Même moi, je ne sais pas encore vraiment quel niveau je peux atteindre. Le coach voit ma marge de progression, que je peux m’intégrer à son système de jeu », livre dans Le Parisien ce pur produit de la capitale française. A 23 ans, l’ancien international espoirs, qui n’a plus l’âge pour rejoindre les Bleuets, trouve parfois le temps long lors des trêves internationales. Son ambition est de continuer à frapper fort du côté de Liverpool, pour taper dans l’oeil de Didier Deschamps à 10 mois de la Coupe du monde au Qatar.

Une place à prendre en vue de Qatar 2022 ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @ibrahimakonate

« Bien sûr que je l’ai dans un coin de ma tête, que j’y pense, que c’est un rêve. Grâce à Liverpool, l’équipe de France est surtout un rêve qui s’est transformé en objectif. Si je fais de bonnes performances et que j’arrive à avoir un temps de jeu suffisamment régulier, il n’y a pas de raison que Didier Deschamps n’y pense pas. Et si j’ai en plus un bon comportement, pourquoi pas être appelé dans cette équipe ? », a lancé Ibrahima Konaté, qui sait que sa puissance physique à la sauce Premier League est un argument qui ne laisse pas insensible le sélectionneur national. A l’heure où Raphaël Varane connait une passe difficile, une place est à prendre dans le groupe derrière Presnel Kimpembe. Souvent sollicités, Dayot Upamecano et Clément Lenglet n’ont pas toujours rassuré chez les Bleus, même si Jules Koundé pousse très fort pour se faire sa place. A l’heure où les joueurs tricolores optent pour la défense à trois centraux, Ibrahima Konaté pourrait ainsi avoir sa chance dans les mois à venir. Surtout s’il continue à afficher sa forme actuelle sous le maillot de Liverpool.