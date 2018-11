EdF : Hugo Lloris cache la misère tricolore !

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

Malgré la défaite de l'équipe de France contre les Pays-Bas lors de son quatrième et dernier match de Ligue des Nations (0-2), Hugo Lloris a assurément été l'homme de cette rencontre. Auteur de plusieurs arrêts de grande classe tout au long de la partie (62e, 73e, 75e, 94e), le portier français a juste maintenu son équipe en vie. Mais il n'a rien pu faire de mieux pour éviter le premier revers tricolore depuis le mois de mars dernier. Tout cela à cause d'un véritable naufrage collectif...

Puisque ce vendredi soir, la troupe de Didier Deschamps a clairement déçu, à cause d'une attaque amorphe, d'un milieu dépassé, et d'une défense aux abois. Avec les absences d'Umtiti et de Pogba, Kimpembe et Nzonzi étaient notamment attendus contre les Néerlandais. Mais les deux joueurs ont failli sur le premier but batave de Wijnaldum (44e), sachant que le milieu a loupé sa tête... pour pousser le défenseur à la faute. Autant dire qu'ils ont perdu gros, à l'image de tout un collectif. Il ne faudra donc pas s'étonner si le sélectionneur des Bleus punit certains de ses champions du monde contre l'Uruguay mardi prochain lors du dernier match de cette fabuleuse année 2018... en passe de se terminer en eau de boudin.

9 - Hugo Lloris a effectué 9 arrêts contre les Pays-Bas, un record sur un match pour un gardien de l'équipe de France sur les 10 dernières années. Mur. #PBSFRA pic.twitter.com/gGRnsrmL1s — OptaJean (@OptaJean) 16 novembre 2018