EdF : Henry admire Benzema, sans vexer Giroud

Ce mardi soir, Karim Benzema va disputer contre la Bulgarie son deuxième match depuis son retour en Equipe de France.

A une semaine du match entre la France et l’Allemagne à l’Euro, l’excitation est à son maximum devant l’attaque quatre étoile des Bleus avec Benzema, Griezmann et Mbappé. Adjoint de Roberto Martinez avec la Belgique, Thierry Henry garde un œil attentif sur la sélection de son pays. Dans le podcast Vibe With Five de son ami Rio Ferdinand, l’ancien attaquant emblématique d’Arsenal et de l’Equipe de France a fait part de son impatience. Thierry Henry a hâte de voir Karim Benzema à l’œuvre avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann en match officiel. Cela étant, la légende de la Premier League n’oublie pas de rendre un bel hommage à Olivier Giroud, deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

« J’ai une grande admiration pour Benzema. Jouer pour le Real Madrid année après année, débuter, marquer, gagner. Ce n'est pas facile, mais le gars l'a fait pendant très longtemps. Peu importe ce qu’il s’est passé entre lui et Deschamps, ils s’en sont occupés et j’en suis très heureux. Lorsqu’on me pose la question : "Quel jeune joueur es-tu impatient de voir à l’Euro ?" Je réponds Benzema. Je veux le revoir avec le maillot de l’équipe de France de nouveau. J’espère que nous aurons du succès avec lui. Je suis si heureux d'être Français en ce moment. Vous avez le luxe de faire revenir Benzema, et vous avez Mbappé, Griezmann... Et soyons honnêtes, Giroud a bien travaillé pour l'équipe nationale. Je sais qu'il n'est pas toujours la tasse de thé de tout le monde, mais il a fait du bon travail. Vous avez des attaquants différents » a livré Thierry Henry, qui sera certainement devant sa télévision ce mardi soir pour regarder les exploits des attaquants français.