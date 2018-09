EdF : Griezmann va bosser dur pour être au service de Mbappé !

Dans : Equipe de France, Foot Europeen, PSG.

Avant d'affronter les Pays-Bas pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Nations, Antoine Griezmann s'est dit prêt à se mettre au service de Kylian Mbappé.

Alors qu'Olivier Giroud a le plus grand mal à retrouver le chemin des filets, sachant qu'il n’a plus marqué depuis dix matchs en Bleu, l'association entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé semble plus que jamais représenter l'avenir de l'équipe de France. Si Didier Deschamps devrait attendre la prochaine trêve internationale d'octobre pour effectuer quelques ajustements en vue, déjà, de l'Euro 2020, les deux attaquants pourraient bientôt être alignés côte à côte afin de rendre le secteur offensif tricolore encore plus fort.

Mais en attendant, Grizi va tenter d'améliorer sa relation avec le Parisien en cherchant à se mettre plus ou moins au service de son jeune coéquipier. « On a très peu de matchs pour jouer ensemble. C'est à moi de travailler sur ses appels, sur ce qu'il aime. C'est compliqué parce qu'on a peu de temps pour travailler ça. C'est en regardant ses vidéos et ses déplacements que je pourrai mieux lui mettre des ballons », a expliqué, en conférence de presse, Griezmann, qui rêve donc d'offrir le ballon de la victoire à Mbappé contre les Pays-Bas. Rendez-vous ce dimanche soir.