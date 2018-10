EdF : Griezmann MVP contre l'Allemagne ? Pierre Ménès dit non !

Dans : Equipe de France, Liga, Foot Europeen.

Auteur d’un magnifique doublé contre l’Allemagne, Antoine Griezmann a été le meilleur joueur sur la pelouse du Stade de France selon de nombreux observateurs. Cet avis n’est pas partagé par Pierre Ménès, lequel considère que le MVP de cette affiche de gala n’est autre que Lucas Hernandez. Passeur décisif, le défenseur gauche de l’Atlético Madrid, qui était préservé contre l’Islande, a prouvé qu’il était le patron dans son couloir gauche. Ce qu’a beaucoup aimé le journaliste de Canal Plus, qui a commenté tout cela sur son blog.

« Hernandez (8/10) : Le meilleur Français sur le terrain. Même en première période, il a fait preuve de détermination, d’envie, d’agressivité. Sa participation au jeu a été excellente, à l’image de son centre décisif pour Griezmann. Franchement, quand il n’est pas là, on voit la différence et on peut dire qu’il est aujourd’hui un titulaire indiscutable » a confié Pierre Ménès, pour qui déloger Lucas Hernandez sera très difficile désormais. Régulièrement blessé et beaucoup moins défenseur dans l’âme que le Madrilène, Benjamin Mendy a du souci à se faire…