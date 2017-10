EdF : Griezmann-Giroud, il n’y a pas mieux en France balance Riolo

Dans : Equipe de France.

Difficile de tirer des enseignements des deux matchs de l’équipe de France face à la Bulgarie et la Biélorussie, tant le jeu produit n’aura pas été à la hauteur des espérances, et notamment de la belle victoire face aux Pays-Bas à la fin de l’été. Néanmoins, après quelques expérimentations, Didier Deschamps a pu se rendre compte que son duo composé d’Olivier Giroud et d’Antoine Griezmann était le plus efficace sur le terrain, quoi qu’en disent une bonne partie des 67 millions de sélectionneurs.

« La France marque à la 27e ! Qui ? Griezmann évidemment. C’est un intouchable en Bleu même si des illuminés aveugles trouvent le moyen de contester sa place de titulaire ! Il marque et donne le 2-0 à Giroud ! Un classique. Si Deschamps veut des références, elles sont là ! Ces deux-là doivent jouer ensemble. On a mieux ? Non ! Mbappé en 9 ? Mais où et quand a-t-il déjà joué en 9 ? », a souligné le consultant de RMC, persuadé qu’il ne faut pas changer ce duo qui avait porté la France en finale du dernier Euro, et répond souvent présent quand il est aligné.