EdF : Griezmann footballeur préféré des Français, Mbappé débarque en force

Dans : Equipe de France, PSG.

Chouchou des Français lors de l'Euro 2016, Antoine Griezmann garde toujours une grosse cote d'amour auprès du grand public malgré une période plus compliquée avec son club. L'attaquant tricolore de l'Atlético est en effet le numéro 1 dans le coeur de la population française que ce soit chez les amateurs de football, ou pas.

Avec 30% des votes pour le grand public et 40% chez ceux qui aiment le foot, Antoine Griezmann est le footballeur préféré, devançant Hugo Lloris (14%) et Kylian Mbappé (13%), ce dernier apparaissant pour la première fois dans ce sondage réalisé par RMC et BFMTV. Au sein des amateurs de ballon rond, Grizou devance cette fois Kylian Mbappé et Olivier Giroud, lesquels obtiennent respectivement 27% et 14% des suffrages.