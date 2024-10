EdF ‍: Griezmann fait un cadeau empoisonné à Nkunku

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Buteur contre La Gantoise avec Chelsea en Conférence League jeudi soir (4-2), Christopher Nkunku a été sélectionné par Didier Deschamps pour les matchs de l’Equipe de France face à l’Israël et la Belgique.

Après l’annonce de sa retraite internationale, Antoine Griezmann laisse un vide immense en Equipe de France. Meilleur passeur de l’histoire des Bleus, le meneur de jeu de l’Atlético de Madrid avait un profil unique en sélection et Didier Deschamps va devoir s’adapter à son absence… et lui trouver un successeur. Michael Olise peut jouer dans une position de meneur de jeu, mais le sélectionneur tricolore le considère plutôt comme une alternative à Ousmane Dembélé sur le côté droit pour le moment. En revanche, un joueur a les caractéristiques pour s’imposer à long terme comme un élément axial capable de suppléer l’attaquant : Christopher Nkunku.

Nkunku ne veut pas être comparé à Griezmann

Longtemps plombé par les blessures, l’ancien Parisien est épargné depuis le début de la saison. Nkunku enchaîne les matchs et a marqué jeudi soir contre La Gantoise en Conférence League, une bonne nouvelle pour Didier Deschamps, qui l’a appelé pour les matchs face à l’Israël et la Belgique. Interrogé après la victoire de Chelsea sur sa capacité à remplacer Antoine Griezmann, l’ancien meneur de jeu du RB Leipzig a refusé toute comparaison avec celui qui est une véritable légende de l’Equipe de France.

« Pour le remplacer ? C’est un grand mot. Griezmann est irremplaçable avec l’image qu’il a avec l’équipe de France et tout ce qu’il a apporté. Il y a un long chemin avant de pouvoir le remplacer. Je souhaite d’ailleurs lui hommage pour tout ce qu’il a fait pour l’équipe de France. C’est une grande personne. J’ai été surpris parce que je pense qu’il pouvait encore amener à l’équipe de France. Maintenant, s’il est content et heureux de ce choix avec ses raisons, c’est tout à son honneur » a expliqué Christopher Nkunku au micro de Canal+ Pour le meneur de jeu de Chelsea, pas question d’accepter la comparaison avec Antoine Griezmann, tant la tâche de lui succéder est lourde et forte en pression. Pourtant, c’est bien l’ancien joueur du PSG qui sera parmi ceux qui auront la lourde responsabilité de prendre en mains le jeu de l’Equipe de France après la retraite internationale de « Grizou ».