Edf : Griezmann et les Bleus, c'était fini

Par Adrien Barbet

International depuis 2014 avec la France, Antoine Griezmann est l'un des meilleurs joueurs de la dernière décennie avec les Bleus. Malgré les nombreux succès, le joueur de l'Atletico Madrid a pensé à arrêter avec la sélection à deux reprises.

Champion du monde, vainqueur de la Ligue des Nations, finaliste de l'Euro, meilleur passeur, troisième meilleur buteur, sixième joueur le plus capé. Antoine Griezmann est l'un des plus grands joueurs de l'histoire de l'Équipe de France. Repositionné en tant que milieu de terrain relayeur dans cette Coupe du monde 2022, le natif de Mâcon prouve une nouvelle fois qu'il est l'un des hommes de bases de Didier Deschamps, la pièce maîtresse des Bleus. Pourtant, l'attaquant de l'Atletico Madrid a pensé à mettre un terme à sa carrière internationale selon les informations du journal l'Équipe. À deux reprises. La première fois, c'était au printemps 2019 et la seconde fois, après l'échec de l'Euro 2021. Heureusement, Didier Deschamps l'a systématiquement raisonné.

Deschamps raisonne Antoine Griezmann

C'est bien Didier Deschamps qui a convaincu Antoine Griezmann de continuer avec l'Équipe de France. Griezmann éprouvait une sorte de lassitude avec la sélection et ne trouvait plus de motivation. Il l'a bien retrouvée au Qatar. L'homme aux 42 buts avec les Tricolores a également mal vécu la perte du ballon d'or 2018 et le manque de soutien de la Fédération française de football (FFF). Le sélectionneur français arrivera finalement à faire entendre raison et re motiver Griezmann pour continuer avec l'équipe de France. L'ancien coach de l'OM a fait du joueur de 31 ans, son arme essentielle. Grizou a disputé les 72 derniers matchs des Bleus. Un record absolu et la preuve de l'importance de l'ancien du FC Barcelone dans le système de Deschamps et dans les succès de la France. Surtout quand ce dernier retrouve désormais le sourire à un poste nouveau, qui semble parfaitement lui convenir.