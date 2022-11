EdF : Griezmann c'est Zidane, il crie victoire

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Maîtrise collective, fluidité technique et talents individuels, l'Equipe de France a émerveillé ses supporters samedi. La victoire face au Danemark 2-1 a séduit, y compris le toujours critique Daniel Riolo. Émotionnellement, ce dernier est revenu 16 ans en arrière le temps d'une soirée.

L'Italie en 2010, l'Espagne en 2014, l'Allemagne en 2018, la malédiction des équipes championnes du monde a été balayée d'un revers de main par une Equipe de France des grands soirs. Les hommes de Didier Deschamps n'ont pas tremblé lors de leur premier gros test du Mondial 2022 face au Danemark. Un succès 2-1 largement mérité pour des Bleus qui ont étouffé leur bête noire danoise. Si le début de compétition semblait morose avec les nombreuses blessures, tout ceci est terminé après deux matchs. Cette équipe de France n'est pas diminuée, elle n'a jamais été aussi rayonnante au contraire.

Daniel Riolo revibre enfin devant la France

Rêver d'un doublé est plus qu'autorisé pour la bande d'Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé. Toujours aussi solides, les Bleus de Didier Deschamps ont affiché un visage séduisant et agressif samedi soir. De quoi emballer leurs supporters et même Daniel Riolo. Grand détracteur du jeu de Didier Deschamps même lors du titre mondial en Russie, il doit s'incliner après le match du Danemark. Une victoire méritée et magnifique qui l'aura fait chavirer pour la première fois depuis bien longtemps.

🗣️💬 "Depuis 2006 et le match contre le Brésil, l'équipe de France ne m'a pas autant fait vibrer"



🗣️💬 "Depuis 2006 et le match contre le Brésil, l'équipe de France ne m'a pas autant fait vibrer"

Daniel Riolo complètement séduit par les débuts des Bleus au Mondial.

« En compétition, je crois que depuis 2006 et le match contre le Brésil, l’équipe de France ne m’a pas autant fait vibrer, séduite, en termes de jeu, de ce que tu proposes sur le terrain, de l’enthousiasme que tu mets, de la façon de jouer. Il y a aussi une façon de jouer qui moi me plaît plus. […] La victoire en 2018, il n’y a pas la moitié d’un match qui m’a plu autant que ce soir parce que je n’aime pas quand tu attends, quand tu joues en essayant de jouer la transition ou en contre où les blocs étaient trop bas. La prestation contre le Danemark, je la trouve parfaitement aboutie. Le match nul, si Mbappé n’avait pas mis le deuxième but, franchement ça m’aurait semblé assez injuste. Clairement, en terme de prestation footballistique depuis 2006, je ne suis pas sûr d’avoir vu un match aussi abouti des Bleus », a t-il exprimé dans l'After Foot sur RMC après le match. L'hommage le plus marquant pour une équipe plus que jamais candidate à sa propre succession au Qatar. Un titre qui mettrait définitivement fin à toutes les polémiques sur le jeu de Didier Deschamps chez les Bleus depuis 10 ans.