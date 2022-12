EdF : Giroud récupéré par l’extrême-droite, il sort du silence

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Olivier Giroud fait parler de lui pendant ce Mondial au Qatar. Sur le devant la scène en raison de ses buts et non pour son duel avec Karim Benzema, l'attaquant français tient à ce que cela reste ainsi.

Il n’est désormais plus question de boycott, mais plutôt de récupération pour la Coupe du monde de football au Qatar. L’équipe de France atteint les demi-finales, et affrontera le Maroc ce mercredi soir, pour un match forcément très attendu. La présence historique des Lions de l’Atlas a ce niveau de compétition provoque un engouement insoupçonné à Doha, mais aussi en France. En effet les victoires précédentes des hommes de Walid Regragui ont été copieusement fêtées dans tous les pays européens où les ressortissants marocains sont présents. En France, cela a délie les langues de quelques hommes politiques, notamment de l’extrême-droite.

Eric Zemmour prend Giroud en exemple

Eric Zemmour a ainsi décidé qu’il s’agissait de l’équipe de France d’Olivier Giroud, et a décidé de le prendre en porte-étendard, à l’heure où l’ancien candidat à l’élection présidentielle a aussi dénoncé les incidents sur les Champs-Elysées et ailleurs en France après la victoire du Maroc contre le Portugal en quarts de finale. La religion, l’immigration, le leader de Reconquête attaque bille en tête. « Un des joueurs marocains a dédié sa victoire à l’ensemble du monde musulman. Imaginez-vous qu’Olivier Giroud puisse dédier sa victoire à l’ensemble du monde chrétien ? », a notamment fait savoir Eric Zemmour, relayé par plusieurs membres de l’extrême-droite.

Une récupération politique qui dérange dans l’entourage du joueur tricolore, pour qui seul le football importe à ses yeux. Et pour le reste, l’attaquant du Milan AC a déjà démontré qu’il n’était pas du genre à nourrir ce type de débat. « Olivier Giroud ne cherche pas à être un porte-drapeau, c’est contre ses convictions mais il ne peut pas l’empêcher. Il est d’une neutralité politique totale, ses convictions religieuses le poussent à aimer tout le monde et qu’il y ait 10 rouges ou 10 blancs sur le terrain, il n’en a rien à faire », a fait savoir l’entourage d’Olivier Giroud dans les colonnes du Parisien. Une mise au point nécessaire pour un joueur qui n’est clairement pas la tête d’affiche des Bleus sur le plan médiatique ou même sportif, mais qui met néanmoins tout le monde d’accord avec son abnégation, son sens du devoir et son sacrifice pour l’équipe, en plus de ses buts, lors de ce Mondial.