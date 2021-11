EdF : Giroud moqué par ses coéquipiers à cause de Benzema

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Longtemps titulaire en équipe de France, Olivier Giroud suscitait malgré lui la colère des fans de Karim Benzema pendant la mise à l'écart du Madrilène. Avec le temps, l’attaquant du Milan AC a accepté la situation et s’en est amusé avec ses coéquipiers en sélection.

Compte tenu de la réussite de l’équipe de France lors de ce rassemblement, Didier Deschamps n’a aucune raison de modifier son secteur offensif. Il serait par exemple étonnant d’assister au retour d’Olivier Giroud, désormais absent des plans du sélectionneur, et que l’on a longtemps opposé à Karim Benzema pendant la mise à l’écart du Madrilène. D’où les nombreuses critiques subies. Il n’y a pourtant aucune rivalité entre eux, assure l’attaquant du Milan AC, persuadé que les médias ont tout inventé.

« (...) Les gens ont toujours essayé de me monter contre Benzema, a dénoncé Olivier Giroud en répondant à Four Four Two. C'est frustrant parce que c'est un sujet médiatique à la base. Je n'ai jamais eu de problème avec Karim et j'ai aimé jouer à ses côtés, on a joué ensemble en sélection depuis 2011 même s'il n'était plus là ensuite. Les médias ont juste essayé de nous monter l'un contre l'autre tout le temps. (...) Quand Benzema n'était pas en sélection, certains le défendaient et étaient donc contre moi. J'explique simplement cela parce que je jouais dans la même position que lui, mais ils doivent comprendre que ce n'était pas à cause de moi qu'il était laissé de côté. »

Quand La Une de L’Equipe amuse le vestiaire

« J'ai ressenti un peu d'injustice à mon égard, a poursuivi l’avant-centre du Milan AC, finalement serein malgré les commentaires. Au début, j'étais clairement agacé, mais mes amis ont commencé à en rire et je l'ai pris du bon côté. L'Equipe a publié une Une "Le Mal Aimé" au lendemain du match contre le Cameroun, une célèbre chanson de Claude François. Les gars me l'ont chanté dès le lendemain (rires). Tout s'est bien passé ensuite, parce que nous avons joué un grand Euro 2016 et nous avons presque gagné. Tu ne peux pas toujours plaire à tout le monde, alors il faut juste montrer sur le terrain que tu peux être compétitif. » En effet, Olivier Giroud a souvent répondu présent sous le maillot tricolore.