EdF : Giroud kifferait jouer avec Lacazette et met un terme aux rumeurs

Dans : Equipe de France, Premier League.

Remplaçant en Bulgarie, Olivier Giroud devrait débuter face à la Biélorussie mardi devant un Stade de France qui n’attendra qu’une chose : la qualification des Bleus pour le Mondial 2018.

Précieux lors de la campagne d’éliminatoires de l’Equipe de France, l’attaquant d’Arsenal devrait donc être préféré à Alexandre Lacazette face aux Biélorusses. A Sofia, c’est la mobilité de l’ancien Lyonnais qui avait été privilégié par Didier Deschamps. Interrogé par Canal +, Olivier Giroud estime que les Bleus ont besoin de plusieurs profils d’attaquants. D’où son utilité dans le groupe France.

« J'ai un profil atypique, c'est aussi un avantage. J'estime que l'équipe de France a besoin d'une complémentarité et c'est la diversité des forces qui nous fera gagner. Je suis un joueur d'équipe, je peux faire marquer mon partenaire, participer au jeu. Le foot est un art, j'aime bien les beaux mouvements » a confié l’ancien buteur du MHSC qui regrette de ne pas évoluer au côté de Lacazette dans une attaque à deux en club.

« Sur le terrain, notre complémentarité est intéressante et importante pour l'équipe. Il faut en tirer les bénéfices. Malheureusement, on ne joue pas à deux pointes à Arsenal, c'est dommage ». Avec la présence de Griezmann et de Mbappé, il serait de tout de façon assez improbable d’imaginer une attaque Lacazette-Giroud en Bleus. Mais juin 2018 est encore loin et qui sait ce qui peut se passer d’ici-là…