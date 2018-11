EdF : Giroud est fan de Deschamps, il l'assume à 100%

Dans : Equipe de France, Foot Europeen, Premier League.

Ces dernières années, il a régulièrement été reproché à Didier Deschamps de convoquer Olivier Giroud en Equipe de France.

Il est vrai que le buteur tricolore n’a pas toujours eu le temps de jeu nécessaire en club pour prétendre aux Bleus. Mais son style de jeu atypique et le manque de concurrence lui ont permis d’être systématiquement appelé par l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille. Interrogé par Le Figaro, le buteur de Chelsea a remercié son coach pour la confiance témoignée. Même s’il promet que DD n’est pas du genre à faire des cadeaux. Pas plus à ses chouchous qu’aux autres. Moussa Sissoko peut en témoigner, lui qui a regardé le Mondial à la TV malgré l’étiquette de soldat du sélectionneur qui lui avait été collée.

« Avec Didier, c’est donnant-donnant. Il faut rendre sur le terrain la confiance qu’il te témoigne et maintenant on se connaît bien depuis 2012. Je sais ce qu’il attend de moi et il sait ce que je peux apporter à l’équipe. Avec les années, on se dit les choses, que ce soit dans le positif ou le négatif. Il le fait, ne vous inquiétez pas. Quand ça ne lui plaît pas, je suis au courant (sourire). Le coach ne va pas t’enterrer ou te mettre plus bas que terre quand ce n’est pas bien, mais il n’ira pas dans l’excès inverse quand tu peux t’enflammer. C’est l’un, voire celui, des coachs qui m’a le plus apporté pendant ma carrière » a expliqué Olivier Giroud, pas plus en réussite que ses partenaires contre les Pays-Bas, vendredi soir. Et qui aura certainement l’occasion de se rattraper mardi face à l’Uruguay, au Stade de France.