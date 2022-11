EdF : Giroud brutalement attaqué par Jérôme Rothen

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Mardi soir face à l’Australie (4-1), Olivier Giroud a égalé le record du nombre de buts inscrits par Thierry Henry avec l’Equipe de France.

En inscrivant contre l’Australie son 50e puis son 51e but en Equipe de France, Olivier Giroud a égalé le record de Thierry Henry, meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Durant les prochains matchs de la Coupe du monde 2022, Olivier Giroud aura l’occasion de devenir le nouveau recordman de l’Equipe de France. Une performance majuscule de la part de l’attaquant de l’AC Milan, souvent décrié mais toujours efficace avec l’Equipe de France et qui fait honneur à sa réputation en ce début de Coupe du monde. Sur l’antenne de RMC, Jérôme Rothen a timidement félicité Olivier Giroud. Le consultant de « Rothen s’enflamme » a surtout osé la comparaison avec Thierry Henry et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien milieu offensif du PSG a une nette préférence entre les deux buteurs tricolores.

Jérôme Rothen égratigne Olivier Giroud

« Si on parle des chiffres, bien sûr que c’est l'égal. Mais ils n’ont pas laissé la même trace, ce n'est pas le même type de joueur. Ce n’est pas faire injure à Olivier. Ses 51 buts, il ne les a pas volés, et j’espère qu’il en marquera d’autres. Mais après, on ne peut pas comparer les deux joueurs. Il y a un monde d’écart entre les deux joueurs : techniquement, l’importance qu’ils avaient dans leur club, la façon de jouer... Thierry est champion du monde comme Olivier, et aussi champion d’Europe. Thierry était un joueur fabuleux, il fait partie des très grands joueurs français. Je ne dis pas qu’Olivier ne l’est pas, car les chiffres sont ahurissants, mais c’est difficile de comparer. Je regarde le football pour voir des joueurs comme Thierry Henry, moins comme Olivier Giroud ! » a balancé Jérôme Rothen, qui a sa manière bien à lui de féliciter Olivier Giroud pour son record de nombre de buts inscrits en Equipe de France. Au buteur des Bleus et de l’AC Milan de répondre à Jérôme Rothen avec de nouveaux buts durant ce Mondial et pourquoi pas dès samedi après-midi face au Danemark dans un match qui sera sensiblement plus relevé que celui contre l’Australie.