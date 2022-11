La France moins forte avec Giroud que Benzema, il promet l'enfer

Dans : Equipe de France.

Olivier Giroud a signé un doublé contre l'Australie, rejoignant Thierry Henry au classement des buteurs en équipe de France. Cela n'empêche pas certaines critiques.

Les Bleus ont réussi un début de Mondial parfait puisqu’après 15 minutes très compliquées, tout s’est mis en route et la formation de Didier Deschamps n’a finalement pas douté et s’est aisément imposée (4-1). Héros de cette rencontre, Olivier Giroud qui il y a quelques mois semblait promis à une rapide retraite internationale, mais dont le doublé face à l’Australie a fait taire les critiques sur ses performances lors des grands tournois. Auteur de deux buts qui lui permettent de revenir à la hauteur de Thierry Henry, l’attaquant de l’AC Milan pourrait rapidement entrer dans la légende du football français. Mais Olivier Giroud le sait, certains pensent qu’il ne doit sa présence sur le terrain qu’à l’absence de Karim Benzema, blessé samedi dernier. Jérôme Rothen fait partie de ceux qui estiment que l'équipe de France est moins bonne avec Giroud qu’avec Benzema et il l’a encore répété malgré le succès de mardi soir.

Olivier Giroud un choix bis pour Rothen

▪ 115 sélections

▪ 36 ans

▪ 51 buts

▪ Co-meilleur buteur des Bleus



Au micro de l’After, Jérôme Rothen a mis les pieds dans la plat estimant que ce doublé ne masquait pas la réalité, à savoir qu’Olivier Giroud n’est pas le premier choix du sélectionneur national et que cela finira par se voir lors de ce Mondial 2022 au Qatar. « La mise au placard d’Olivier Giroud après l’Euro ? Arrêter de dire que c’était très dur pour Giroud. Vous oubliez toutes les critiques sur le jeu de l’équipe de France lors du Mondial (…) Là, on a joué l’Australie, il ne faut pas l’oublier. Il n’y a pas de problème, je le dis, il faut les mettre les 51 buts, je le félicite et je dis bravo encore une fois pour son professionnalisme. Il faut être très pro pour faire ce qu’il a fait en sélection et même en club, où il a passé des semaines sans jouer une minute et Didier Deschamps lui a toujours maintenu sa confiance (…) Dire que Deschamps n’assumait pas la rivalité Benzema-Giroud, c’est n’importe quoi ! Didier a décidé de tourner la page Giroud à un moment, car il s’est dit : « Je fais la place à Karim Benzema et Kylian Mbappé et on joue différemment ». On a gagné la Ligue des Nations comme cela (…) Il faut arrêter de dire que la France est bien sans Benzema, qu’elle fonctionne mieux sans lui, c’est de la connerie. Je reste persuadé que quand on va jouer les grosses nations à partir des huitièmes de finale et des matchs couperets que la France aurait été plus forte avec Benzema qu’avec Giroud », a précisé un Jérôme Rothen, plus fan de Karim Benzema que d’Olivier Giroud.

Dans la foulée de son collègue de RMC, Daniel Riolo a lui tenu à détruire tout ce qu'il se dit sur une possible rivalité entre Benzema et Giroud en équipe de France. « Le débat Giroud-Benzema m’agace. Je ne comprends pas pourquoi il faut parler de cela. Benzema n’est pas là, il est blessé, il est sorti de l’équipe de France, malheureusement pour lui, heureusement pour Giroud. Le premier match des Bleus s’est très bien passé, Giroud a encore marqué, il est toujours très bien en équipe de France. Cette opposition Giroud-Benzema m’a toujours fatigué, même si je la comprends et que j’ai même théorisé. Je comprends les ressorts de cette opposition alors que les deux joueurs ne l’ont pas voulu et n’ont pas cherché à exploiter, même si Benzema a fait le coup du karting, une phrase très malheureuse. Maintenant il faut arrêter cela », a prévenu le journaliste, qui avoue cependant qu'il sait que cette opposition cache également d'autres sujets moins sportifs.