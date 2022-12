EdF : Giroud analyse la photo qui a fait le buzz

Auteur de l'ouverture du score contre la Pologne en huitième de finale de la Coupe du monde, Olivier Giroud a célébré son but avec Kylian Mbappé. Une célébration où les deux attaquants ont semblé être très complices. L'attaquant de 36 ans s'est expliqué sur sa relation avec son compatriote.

Giroud et Mbappé meilleurs amis du monde, personne ne l'avait vu venir. Pourtant, lors de France-Pologne, l'ancien joueur des Gunners a remercié comme il se doit Mbappé pour sa belle passe décisive. Une accolade suivie d'une déclaration d'amour qui a été beaucoup détournée sur les réseaux sociaux. Devenu meilleur buteur de l'histoire de l'Équipe de France à la suite de ce but, Olivier Giroud est redevable envers Kylian Mbappé. Le joueur du Milan AC, présent en conférence de presse ce mardi 6 décembre, s'est exprimé sur sa relation avec son compère d'attaque.

« Il n’y avait rien de calculé, j’ai beaucoup rigolé sur les montages. Le sport de haut niveau nous offre de bons moments comme celui-là. Pour moi, ça voulait dire beaucoup. Tous les matchs sont difficiles à gagner, on sait combien c’est dur d’enchaîner. Ce but a été un énorme soulagement. Pour moi, notre relation a toujours été bonne.

Find someone who looks at you the way Mbappé and Giroud look at each other. pic.twitter.com/xuMa3gwunK