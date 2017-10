EdF : Gagner le Mondial ? Mbappé est no-limit avec les Bleus

Dans : Equipe de France, PSG.

Officiellement qualifiés pour la Coupe du Monde 2018 en Russie suite à leur victoire contre la Biélorussie au Stade de France mardi, les Bleus ont désormais huit mois pour préparer cette échéance cruciale. Mais après les dernières prestations, difficile d’imaginer la bande de Didier Deschamps favorite pour cette compétition, où le Brésil, l’Espagne et l’Allemagne feront figure d’épouvantail. Néanmoins, Kylian Mbappé refuse de fixer des limites à une équipe pleine de potentiel. Un potentiel dont il est indiscutablement le symbole fort : brillant et pétillant mais pas encore bien intégré au collectif.

« On est tous très heureux. C’était l’objectif. On l’a clamé sur tous les toits, c’est accompli alors on est très heureux et fiers. Gagner la Coupe du Monde ? Pourquoi pas ? Nous n’avons aucune limite, il ne faut se fixer aucune limite dans les compétitions comme ça. Tout peut se passer. On a le temps de progresser. Les matchs amicaux sont faits pour ça » a-t-il déclaré au micro de TF1. Il reste donc huit mois à Didier Deschamps pour créer une équipe, trouver son onze… et trouver la meilleure position de Kylian Mbappé en Bleus.