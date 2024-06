EdF ‍: Gagner en jouant mal, Deschamps prend un pied terrible

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, l'équipe de France disputera son deuxième match de préparation à l'Euro 2024 face au Canada. Didier Deschamps veut une victoire pour ses Bleus.

L'équipe de France n'a plus que quelques heures de préparation avant de rallier l'Allemagne pour y disputer l'Euro 2024. Didier Deschamps aura l'occasion de faire quelques tests face au Canada ce dimanche soir. L'objectif est de gagner afin de rester sur une dynamique positive. Cependant, des critiques restent fortes autour du jeu produit par les doubles champions du monde, surtout au vu de leur potentiel. Mais pour Deschamps, le principal reste la victoire, peu importe la manière.

Didier Deschamps, la mise au point face aux critiques

Le sélectionneur l'a d'ailleurs une fois de plus rappelé à la presse ces dernières heures. « Il y a souvent débat entre la manière de jouer et le résultat. Quand on est sélectionneur, on doit forcément partir du principe que le résultat est au-dessus de tout ? C’est notre vie à tous les entraîneurs. S’il y a victoire ou défaite, ce n’est pas la même chose. Surtout, ne me parlez pas de défaite encourageante. Une défaite, c’est une défaite. Sur le moment, on peut dire « ils ont bien joué », « ils ont mérité ». Mais, à l’arrivée, on retient quoi ? Que c’est perdu. Ce n’est pas pour autant que l’on doit renoncer au reste. Plus le contenu est bon, plus on a de chances de gagner. Des personnes peuvent penser que, pour moi, seul le résultat compte mais c’est évident. Car le métier l’impose. Vous avez déjà vu des entraîneurs qui ne gagnent pas et qu’on encense parce que leur équipe joue bien ? », a notamment indiqué Didier Deschamps, qui serait encore très heureux de remporter l'Euro 2024 dans quelques semaines en jouant petit mais efficace. Un point de vue qui peut s'entendre même s'il faudra de nouveau passer sous le feu des critiques pendant la compétition.