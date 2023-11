EdF ‍: France-Gibraltar, une réelle menace pèse sur les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Le match de gala de la France face à Gibraltar comprend tout de même un détail non négligeable pour Didier Deschamps, pour qui la victoire de ce samedi peut aider les Bleus en Allemagne à l'Euro.

Déjà qualifiée pour l’Euro, l’équipe de France aborde sereinement la dernière ligne droite de sa poule, avec la réception de Gibraltar ce samedi et un déplacement en Grèce la semaine prochaine. Le match à Athènes pourrait être chaud, car les Grecs ont encore l’espoir d’aller chercher la qualification aux dépens des Pays-Bas, en difficulté dans ce groupe et opposés à l’Irlande ce samedi.

Assurer le statut de tête de série à l'Euro

Le match face à Gibraltar de ce samedi à Nice aura ainsi son importance, et la France doit le gagner. Pourquoi ? Afin de s’assurer une place parmi les meilleurs premiers des éliminatoires, et se retrouver ainsi tête de série du tirage au sort à l’Euro. De quoi se donner quelques chances en plus de s’éviter un groupe de la mort. Il manque pour cela deux points pour être certain de se retrouver dans le chapeau 1, et une victoire face au territoire britannique est la meilleure façon d’être tranquille avant le match en Grèce.

Si jamais la France ne se retrouvait pas dans le premier chapeau, sachant que tous les qualifiés et résultats finaux ne sont pas encore connus, cela pourrait tout de même donner de très mauvaises surprises avec un groupe où se trouveraient par exemple la France, mais aussi l’Angleterre, les Pays-Bas et la Roumanie par exemple. En revanche, être parmi les têtes de série peut permettre de rêver d’un groupe beaucoup plus facile, avec pourquoi pas l’Albanie, l’Ecosse et le Pays de Galles pour débuter le rendez-vous en Allemagne. Le sort en décidera, mais Didier Deschamps n’est pas du genre à ne pas mettre toutes les chances de son côté, et le sélectionneur national a bien en tête qu’une victoire samedi face à Gibraltar permettra d’assurer le coup en vue de l’été prochain.