EdF F : Touche pas à l'OL, Aulas tacle Diacre !

Dans : Equipe de France, OL.

Jean-Michel Aulas n'a pas apprécié, mais alors pas du tout les critiques émises par Corinne Diacre à l'encontre de certaines de ses joueuses après le Mondial féminin. Car la sélectionneuse nationale a surtout visé deux footballeuses de l'Olympique Lyonnais, et pour le patron de l'OL les joueuses en question ne méritaient pas du tout d'être la cible de la coach des Bleues. Et Jean-Michel Aulas a donc remis les choses en place, rappelant à Corinne Diacre qu'elle aurait été bien inspirée de garder pour elle ce genre de déclaration.

« Je trouve que Corinne Diacre est sortie du cadre institutionnel et professionnel. Vous vous rendez compte si des gens de l'OL avaient dit publiquement ce qu'ils savent de ce qu'il s'est passé durant cette préparation en équipe de France ? C'est inconcevable, et nous nous garderons bien de le faire ! Eugénie Le Sommer et Wendie Renard, puisque l'on parle d'elles, sont les meilleures du monde à leur poste. Si elles n'ont pas été à leur top pendant cette Coupe du monde, j'en suis très déçu, mais ce n'est pas elles. Quelques jours avant, elles ont réussi un match extraordinaire contre le Barça en finale de la Ligue des champions Alors non, je n'ai pas aimé ce que j'ai lu. Mais, en tant que vice-président de la Fédération, j'ai un devoir de réserve », a fait savoir, dans L'Equipe, Jean-Michel Aulas, qui malgré ce fameux devoir de réserve en dit déjà beaucoup et ouvre la porte à quelques polémiques.