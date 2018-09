EdF : Entraîner un club après les Bleus, Deschamps ne dit pas non

Dans : Equipe de France, Ligue 1.

Du haut de ses 49 ans, il en aura 50 le mois prochain, Didier Deschamps sait mieux que personne qu'il ne sera pas éternellement sélectionneur de l'équipe de France. Alors, quand dans Le Figaro on lui pose la question d'un possible retour sur le banc d'un club une fois que la page tricolore sera tournée, le coach des champions du monde prend une position très claire.

Car pour Didier Deschamps rien n'est impossible à l'avenir. « Si l’hypothèse de replonger dans le quotidien d’un club est totalement écartée ? Pas forcément. Je ne vais pas dire un non catégorique. J’ai commencé à 33 ans le poste d’entraîneur et, en club, ça use. Sélectionneur, c’est différent. Après, il y a une usure qui peut arriver dans le fonctionnement, la façon de voir les choses. Ce n’est pas mon cas aujourd’hui. J’ai ma propre liberté de dire stop ou encore. Avec mon président, bien entendu. Après, tout dépend des situations, prévient le sélectionneur national, qui rappelle combien son poste a parfois tenu à un fil. Mais bon, ça tient à quoi, le foot, des fois ? France-Ukraine, si on ne gagne pas 3-0, je ne serai pas là à vous parler. Idem avec une issue différente contre l’Argentine lors des 8es de finale en Russie. Aujourd’hui, je me sens bien, épanoui. Prêt à relever de nouveaux défis avec cette équipe de France. »