Edf : En plein Mondial, Griezmann se reconvertit

Par Adrien Barbet

À quelques jours d'affronter l'Australie pour son premier match dans cette Coupe du monde 2022, l'Équipe de France est dans l'incertitude. Didier Deschamps a étudié un nouveau dispositif avec un Antoine Griezmann plus bas sur le terrain, qui ne semble pas contre cette idée.

Utilisé un temps comme ailier puis comme attaquant de pointe ou encore comme un numéro 10, Antoine Griezmann peut évoluer un peu partout sur le front de l'attaque. Mais que ce soit Diego Simeone ou Didier Deschamps, aucun n'a tenté de le mettre au milieu de terrain. Pourtant, l'homme aux 44 buts en Équipe de France est un adepte des tâches défensives et ne rechigne jamais à aider ses partenaires du milieu de terrain pour participer à la construction du jeu. Avec la blessure de Karim Benzema, Deschamps semble avoir eu une idée en tête. Reculer Grizou en tant que milieu relayeur, aux côtés d'Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot dans l'entrejeu. Le sélectionneur de l'Équipe de France a tenté ce coup de poker lors des derniers entraînements des Bleus. Un poste inédit pour le joueur de l'Atletico Madrid qui ne semble pas contre ce nouveau rôle.

Griezmann évasif sur un potentiel nouveau rôle

« Moi milieu de terrain relayeur ? Je ne sais pas. J’essaie d’être un joueur très complet. Que ce soit offensivement ou défensivement, j’adore récupérer des ballons, aider mes coéquipiers en défense. Pour moi, c’est toujours un plaisir. Peu importe où je joue, j’essaye de donner le maximum, de faire ce dont l’équipe a besoin » a confié le joueur de 31 ans dans Téléfoot. Le natif de Mâcon dispute sa troisième Coupe du monde sous les ordres de Didier Deschamps. Présenté comme l'un de ses plus fidèles soldats, Antoine Griezmann pourrait être aligné au milieu de terrain contre l'Australie afin de pallier les absences de Paul Pogba et N'Golo Kanté. Laissant Olivier Giroud aux côtés des ailiers supersoniques Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Pour en avoir le cœur net sur le rôle de Griezmann contre les Socceroos, il faudra patienter jusqu'à mardi.