EdF : Dugarry n'est pas loin de demander le départ de Deschamps !

C’est officiel depuis mardi soir : les Bleus disputeront la Coupe du Monde 2018 en Russie. Néanmoins, de nombreuses questions se posent sur la qualité de jeu de l’Equipe de France, encore poussive face aux Biélorusses au Stade de France (2-1). Devant ce spectacle moyen, Didier Deschamps est clairement visé comme étant le principal responsable. Sur BFM TV, Christophe Dugarry a même été jusqu’à dire que le sélectionneur des Bleus ne doit pas être prolongé avant le Mondial, mais après selon les résultats (et la manière).

« La prolongation de Deschamps est prévue dans les prochains mois, avant la Coupe du monde. Ce n’est pas possible après ce qu’on vient de voir depuis un an, même si on est qualifié. Si on a de l’ambition et qu’on a envie que notre équipe retrouve une certaine grandeur footballistique, ce n’est pas possible. Sincèrement, on ne peut pas l’accepter. Il faut que Deschamps ait un objectif de résultat et de qualité de jeu. Même si la qualité de jeu est subjective, je veux que ça entre en compte avant de décider de le prolonger » a confié le consultant, admiratif du modèle allemand et de la philosophie de son charismatique sélectionneur Joachim Löw. Les Bleus en sont encore loin, et c’est bien ça le problème selon le Champion du Monde 1998…