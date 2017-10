EdF : Dugarry fracasse ces Bleus qui sont une purge sans nom

Dans : Equipe de France.

La victoire de la France samedi en Bulgarie n'a pas convaincu grand monde, même si elle était d'une importance cruciale dans la course au Mondial 2018. Ce lundi, faisant le debriefing de cette rencontre, et évoquant le choc face à la Biélorussie, Christophe Dugarry n'a pas été tendre avec les Tricolores. Car pour le champion du monde 1998, regarder un match des Bleus est une purge sans nom.

« Les Allemands et les Espagnols se qualifient avec des certitudes. Nous, on va se qualifier avec un feu d’artifice, on va juste faire "youpi" entre deux portes, et sans aucune certitude.Quelle pauvreté ! Moi, je me pose avec ma pizza et ma bière devant la télé pour me régaler. Je ne me régale jamais quand je vois cette équipe de France. Je trouve ça tristounet. Mais mon dieu que c’est triste ! Mardi, le match je vais le regarder parce que je suis obligé, sinon je ne le regarde pas ! Moi, j’aime le foot. En tant qu'ancien joueur, tu n’imagines même pas comme ma frustration est immense. Il y a des joueurs et ils ne se passent rien. Les Bulgares, ils sont nuls ! C’était horrible ! », a confié, sur RMC, un Christophe Dugarry qui ne se contente pas du seule résultat.