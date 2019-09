EdF : Dubois, Ikoné et Ben Yedder titulaires contre Andorre ?

Dans : Equipe de France, OL, LOSC, Monaco.

Après le match contre l’Albanie samedi soir au Stade de France, Didier Deschamps avait indiqué que son onze de départ serait différent pour affronter Andorre mardi (20h45). Le sélectionneur tricolore souhaite faire participer un maximum de joueurs et l’entraînement de ce lundi soir semble confirmé la tendance. Et pour preuve, Léo Dubois, Jonathan Ikoné ou encore Wissam Ben Yedder devraient être titulaires à la place de Benjamin Pavard, Thomas Lemar et Olivier Giroud selon RMC.

Le onze probable contre Andorre : Lloris – Dubois, Varane, Lenglet, Digne – Matuidi, Tolisso – Ikoné, Griezmann, Coman – Ben Yedder.