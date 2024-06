EdF ‍: Doublure de Thuram, Giroud refuse le poste

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Appelé pour disputer l’Euro, Olivier Giroud vit sa dernière compétition avec l’équipe de France. Le futur attaquant du Los Angeles FC va entamer le tournoi dans la peau d’un remplaçant. Mais son concurrent Marcus Thuram a reçu un sérieux avertissement.

Olivier Giroud connaît l’identité de son successeur en équipe de France. Dans l’esprit du sélectionneur Didier Deschamps, c’est Marcus Thuram qui complète le trio offensif avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. « C'est un Intériste, donc pas facile pour moi », a plaisanté l’attaquant en fin de contrat au Milan AC, prêt à partager son expérience avec le Nerazzurro avant sa retraite internationale. Mais son altruisme ne l’empêchera pas de récupérer sa place si l’occasion se présente.

Giroud tacle L'Equipe

« Si j'ai envie de renverser la table ? Evidemment que je préfère être sur le terrain, a répondu la future recrue du Los Angeles FC. Je préfère commencer les matchs évidemment. Mais je respecte les choix du coach. Quand j'entrerai sur le terrain, je ferai le maximum. A l'époque L'Equipe m'avait posé la question. On va régler les comptes (il sourit). C'étaient mes débuts, je manquais d'expérience et j'avais naïvement dit : "évidemment que je préfère être titulaire." C'est logique, tu ne viens pas pour cirer le banc toute ta carrière. Et là ils avaient titré le lendemain "je veux être numéro 1". Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? »

« Oui je veux être numéro 1, évidemment que je préfère jouer les matchs en tant que titulaire. Mais ça ne change pas mon état d'esprit de compétiteur si le coach ne m'aligne pas d'entrée. Si je peux inverser la tendance durant la compétition, parce que je me sens combattif et prêt à apporter le maximum pour l'équipe, je le ferai, croyez-moi. Je suis loin d'être dans un état d'esprit plus cool, relax et dans un rôle secondaire. Je suis le même, je suis déterminé. C'est ce pour quoi je suis là », a prévenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus (57 buts), qui admet timidement son objectif d’atteindre la barre des 60 unités.