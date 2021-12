EdF : Dimitri Payet, la surprise des Bleus en 2022 ?

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Intenable avec l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet a disparu depuis trois ans de l’équipe de France. Un retour pour le Mondial au Qatar marquerait les esprits.

Dans moins d’un an, l’équipe de France se donnera rendez-vous au Qatar pour y disputer la Coupe du monde 2022. Les Bleus défendront leur titre acquis en Russie, et malgré l’échec de l’Euro 2020, Didier Deschamps ne devrait pas déroger à sa règle. Le sélectionneur national a un groupe bien défini, des cadres qui peuvent encore tenir un an de plus, et des stars offensives qui font rêver toute la planète football. Mais un groupe doit être un mélange de forces, de qualités, d’harmonies et de besoins, et les dernières places seront chères. L’Equipe s’est penchée ce vendredi sur la bagarre pour aller chercher un strapontin dans la liste de l’équipe de France. Le quotidien sportif s’est notamment attardé sur Dimitri Payet, qui est clairement le meilleur joueur d’une formation de l’OM sur le podium de la Ligue 1. Revenu dans un état de forme convaincant, le Réunionnais de 34 ans évolue à un niveau très intéressant.

Payet n'a pas la tête d'un joker

Sa capacité à être décisif porte l’Olympique de Marseille, un club que Didier Deschamps suit toujours de près. Prévu au Mondial 2018 avant de se blesser, Dimitri Payet n’a quasiment plus jamais joué en équipe de France, sauf une apparition en octobre 2018. A 34 ans, son retour est toujours envisageable, même si dans les deux camps, la prudence est de mise. Le numéro 10 olympien ne veut pas se faire de faux espoirs et attend juste de voir son nom sur la liste. De son côté, Didier Deschamps n’a qu’un doute, celui de voir Dimitri Payet remplir le rôle de joker dans un groupe, alors qu’il ne s’assoit jamais sur le banc de touche à l’OM. Néanmoins, la question mérite d’être posée tant l’équipe de France a parfois balbutié dans l’animation offensive, malgré les noms prestigieux alignés.