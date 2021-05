EdF : Didier Deschamps révèle sa réunion secrète avec Karim Benzema

Dans : Equipe de France.

C’est l’info de la journée, et surtout de cette soirée où Didier Deschamps a donné sa liste pour l’Euro du mois de juin. Parmi les 26 noms, un seul cristallise l’attention, c’est celui de Karim Benzema, qui fait son grand retour après cinq ans d’absence. Qu’est-ce qui a fait changer d’avis le sélectionneur national, alors que ce retour semblait encore impensable il y a seulement quelques jours ? La question a été posée à Didier Deschamps, qui n’a pour une fois pas évité le sujet, reconnaissant que la page de cette relation difficile était tournée.

« Je n’ai pas la capacité, ni moi ni Karim, de revenir en arrière. L’important, c’est aujourd’hui ou demain. Il y a eu une étape très importante. On s’est vu, on a discuté longuement, c’était l’étape la plus importante, après cela j’ai eu une longue réflexion, et j’ai pris une décision. Je ne vais pas vous dévoilez un mot de la discussion entre nous deux, mais il en avait besoin, j’en avais besoin. Le climat est apaisé, c’est ce à quoi nous aspirons. Mais parfois dans le football, la moindre petite étincelle peut avoir des conséquences importantes. J’ai déjà été confronté à des situations compliquées avec des joueurs, j’ai toujours passé outre mon cas personnel car je considère que l’équipe de France est au-dessus de tout. Elle ne m’appartient pas, même si j’ai bien conscience des responsabilités que j’ai », a souligné Didier Deschamps sur TF1 et M6 dans la foulée de sa liste. Une rencontre qui est en tout cas restée secrète jusqu’au bout, et qui a certainement permis de mettre les choses à plat entre les deux hommes. Pour le bien du football français ?