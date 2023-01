EdF : Didier Deschamps est un génie, Carlo Ancelotti l’avoue

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Eduardo Camavinga a surpris tout le monde jeudi soir avec le Real Madrid, réalisant un match énorme au poste d'arrière gauche. Une initiative de Carlo Ancelotti avec une référence au coup de poker tenté par Didier Deschamps avec la France.

Après son match à ce poste face à la Tunisie en Coupe du monde, l’expérience Eduardo Camavinga au poste d’arrière gauche aurait pu ne jamais être retentée. Il faut dire que le joueur du Real Madrid avait été sollicité pour occuper le flan gauche de la défense dans une équipe tricolore remaniée et qui avait pris l’eau face aux Aigles de Carthage. L’ancien rennais avait semblé totalement perdu, mal placé, pris de court, battu dans son dos et totalement perdu dans la relance. Même si les choses s’étaient améliorés sur la deuxième partie du match, Camavinga avait assez mal vécu cette expérience, cette utilisation dans un poste qui n’est pas le sien.

Camavinga futur arrière gauche ?

Eduardo Camavinga vs Atletico Madrid:



-79 passes (91% accuracy)

-12/14 duels won

-0 fouls conceded

-8 fouls won

-3 tackles

-2 interceptions

-2 clearances

-14 ball retrievals



MOTM pic.twitter.com/hQm9L2NvOW — Madrid Zone (@theMadridZone) January 26, 2023

Eduardo Camavinga a été élu Homme du match face à l'Atletico de Madrid ! 🏆🇫🇷



Dire qu'il a joué latéral gauche la majeure partie du match, quelle masterclass 😭🐐 pic.twitter.com/SCNDwjEL8g — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 26, 2023

Deux mois plus tard, l’international français a remis ça avec le Real Madrid. En raison de la blessure de Ferland Mendy, Camavinga a été repositionné au poste de latéral gauche pour toute la seconde période, ainsi que les 30 minutes de la prolongation. La performance a été saluée au point même d’en faire une solution possible sur le plus long terme. De retour en forme ces dernières semaines, Eduardo Camavinga a tenu son couloir gauche et en a été récompensé avec le trophée d'homme du match. Si son apport offensif a été limité, son sérieux dans les taches défensives a impressionné les observateurs. Carlo Ancelotti a félicité son international français, permettant aussi au passage aux internautes de rappeler que Didier Deschamps avait été un visionnaire avec cette solution qui s’apparentait à du bricolage mais qui finalement pourrait être une solution pour la deuxième partie de saison au Real Madrid.