EdF : Didier Deschamps en feu, Matuidi avec Benzema

Ce mardi à 20h00, tous les yeux seront tournés vers Didier Deschamps, qui a rarement suscité autant d’engouement pour une liste des joueurs retenus.

Mais en vue de l’Euro 2021, les choses ont pris une tournure un peu folle avec l’annonce de la présence très probable de Karim Benzema dans la liste du sélectionneur. L’élargissement à 26, le faible temps de jeu d’Olivier Giroud, les pépins physiques d’Anthony Martial, et bien évidemment le niveau de jeu de KB9, ont débouché sur cette très forte tendance en vue de ce soir.

Mais RMC va encore plus loin ce midi, en affirmant par le biais de son journaliste Romain Giraud que le retour de Blaise Matuidi est désormais sérieusement envisagé. L’ancien joueur du PSG et de la Juventus, parti pour Miami il y a un an de cela, semblait avoir fait une croix sur l’équipe de France. Et il avait même accepté ce sort. Mais la radio sportive affirme que le milieu de terrain champion du monde, titulaire pendant des années sous Didier Deschamps, va peut-être se faire une place dans la liste des 26. Voilà qui serait une sacrée surprise, et pourrait aussi répondre à des incertitudes du sélectionneur, qui ne sait pas si Thomas Lemar sera rétabli, et voit Moussa Sissoko connaitre une saison très moyenne avec Tottenham.