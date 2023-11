EdF ‍: Didier Deschamps a osé, il le reprend de volée

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

A l’instar de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann est un joueur absolument essentiel aux yeux de Didier Deschamps en Equipe de France. Cela reste à prouver aux yeux de certains.

En conférence de presse en ce début de rassemblement, Didier Deschamps a été interrogé sur le manque de reconnaissance dont souffre parfois Antoine Griezmann vis-à-vis de la presse française et/ou des supporters de l’Equipe de France. Le sélectionneur tricolore, qui a reconnu que Grizou était son « chouchou », estime que l’attaquant de l’Atlético de Madrid mériterait davantage de louanges et de reconnaissance au vu de son immense carrière et de son talent incroyable. « Je trouve que Griezmann n’est pas reconnu à sa juste valeur. Je pense qu’il n’est pas à la recherche de ça, que l’on parle de lui etc. Quand des joueurs français sont à l’étranger, il y a toujours un rapport avec les médias et le public français qui est différent. Cela fait un moment, certainement que s’il s’était ouvert un peu plus par rapport à sa communication, cela aurait pu être différent mais il n’a peut-être pas envie de ça » a analysé Didier Deschamps avant de poursuivre.

« Tout ce qui compte pour lui, c’est le terrain. Quand je vois les saisons qu’il fait, je ne vais pas rentrer dans les classements du Ballon d’Or et tout ça… Il est ce qu’il est, en 2018 je ne dis pas que Luka Modric ne le méritait pas mais Griezmann avec la saison qu’il a faite avec le titre mondiale, il aurait pu. Cela n’a pas été le cas, mais cela ne l’empêche pas de bien le vivre. Il n’est pas sous-coté mais il manque peut-être d’un peu de reconnaissance » a conclu Didier Deschamps au sujet de son joueur clé. Cette déclaration n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd et sur le réseau social X, Walid Acherchour a répondu à Didier Deschamps.

La réponse très cash de Walid Acherchour à Didier Deschamps

En rappelant au sélectionneur de l’Equipe de France que si Antoine Griezmann manquait de reconnaissance… c’était en parti de sa faute ! « Oui enfin Didier avec tout le respect que j’ai pour vous c’est culotté, c’est vous qui ne lui avez pas donné le brassard pour éviter tout souci alors que ça s’imposait par rapport au vécu, l’importance et à l’âge de Griezmann en Équipe de France. La reconnaissance commence là » a rappelé Walid Acherchour, pour qui Antoine Griezmann devrait être le capitaine de l’Equipe de France à l’heure actuelle. Un brassard qui aurait été une consécration et une reconnaissance ultime pour ce cadre de l’Equipe de France et que Didier Deschamps aurait pu lui confier après les retraites internationales de Raphaël Varane et d’Hugo Lloris. Mais c’est finalement Kylian Mbappé qui a récupéré le brassard.