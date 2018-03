EdF : Diarra au Mondial ? Didier Deschamps tue le suspense !

Dans : Equipe de France, PSG.

Didier Deschamps adore Lassana Diarra, ce n’est pas un secret. Avant l’Euro 2016, le sélectionneur des Bleus avait convoqué le milieu défensif qui évoluait alors à l’Olympique de Marseille. A cause d’une blessure, le natif de Paris a renoncé à cet évènement que tout le pays attendait. De retour en France et qui plus est au PSG, l’éventuel retour de « Lass » se pose forcément. Mais dans une interview accordée à la Chaîne L’Equipe, Didier Deschamps a tué le suspense en laissant entendre que son manque de compétition lui serait fatal au moment de l’annonce de la liste.

« Je suis content que Lassana Diarra ait retrouvé une activité de footballeur en Europe, c’est bien pour lui. Après, il a peu joué de matchs durant la dernière saison... Je ne vais pas vous faire de dessin concernant Lassana Diarra, la concurrence est très forte au milieu. Il y a beaucoup de monde chez les Bleus, et beaucoup seront déçus et resteront chez eux » a expliqué Didier Deschamps, qui peut notamment compter sur Kanté, Rabiot, Bakayoko, Tolisso, Matuidi ou encore Pogba à ce poste. Autant dire que Lassana Diarra peut déjà réserver ses vacances pour cet été…