EdF : Diani et Katoto, c'est la révolution !

L'équipe de France féminine est au bord de l'implosion. Après Wendie Renard, deux autres joueuses ont annoncé leur mise en retrait tant que Corinne Diacre serait en place.

L’annonce de Wendie Renard de la fin de son aventure en équipe de France à quelques mois de la Coupe du monde a fait l’effet escompté. Deux autres joueuses importantes de l’équipe de France ont décidé d’imiter leur capitaine, dans une rébellion clairement dirigée contre Corinne Diacre, longtemps maintenue en poste par Noël Le Graët. Il s’agit de Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, deux joueuses du PSG qui sont bien installées en équipe de France et ont aussi annoncé la fin de leur aventure en équipe de France si les conditions restaient comme ça par la suite.

Des changements profonds nécessaires

« Suite au communiqué de notre capitaine Wendie Renard et au vu des récents résultats et du management en équipe de France, je vous annonce suspendre mes obligations internationales afin de me concentrer sur ma carrière en club. Première fan de l’équipe de France, si les changements profonds nécessaires arrivent enfin, je me remettrai au service du maillot tricolore », a fait savoir Diani, visiblement mécontente du rappel en bleu de Kheira Hamraoui lors du dernier rassemblement selon Le Parisien. « Les événements de 2019, la blessure de 2022 puis les récents événements me montrent que je ne suis plus en adéquation avec le management de l’équipe de France et les valeurs transmises. Je prends donc la décision de mettre entre parenthèses ma carrière internationale tant que les changements nécessaires ne seront pas appliqués », a livré de son côté Katoto, pour qui la décision de Wendie Renard est la bonne et permet de jouer carte sur table dans une situation comme jamais vu dans l’histoire du football français. Les joueuses concernées doivent désormais espérer que le problème sera traité par la Fédération Française de Football, qui ne peut pas non plus rester totalement insensible à la situation avec la rébellion de plusieurs joueuses majeures contre Corinne Diacre.