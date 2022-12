EdF : Deux nouveaux malades avant la finale !

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Avant la finale de la Coupe du monde 2022 contre l’Argentine dimanche, l’équipe de France se retrouve confrontée à un virus. Après Adrien Rabiot, Dayot Upamecano et Kingsley Coman, deux autres joueurs sont tombés malades.

Ça commence à faire beaucoup. A deux jours de la finale contre l’Argentine, l’équipe de France compte ses malades. Privés de la demie face au Maroc (2-0) mercredi, Adrien Rabiot, Dayot Upamecano et Kingsley Coman vont mieux. Mais selon les informations récoltées par RMC, deux nouveaux joueurs ont pris froid au Qatar. Il s’agit cette fois des défenseurs centraux Raphaël Varane et Ibrahima Konaté.

Deux autres joueurs ont pris froid. Les défenseurs Raphaël Varane et Ibrahima Konaté. Leur situation n'est pas alarmante mais le staff va surveiller de près leur état de santé. Kingley Coman va mieux…#FRA #FRAARG — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) December 16, 2022

Pour le moment, leur état ne serait pas inquiétant mais le staff tricolore va tout de même les suivre dans la journée, notamment jusqu’à l’entraînement prévu ce vendredi à 16h (heure française). A noter que l’ailier du Bayern Munich n’est pas encore certain de participer à cette séance. Et que la thèse du Covid semble écartée. Le staff médical n’a effectué aucun test jusqu’à ce vendredi midi. Quoi qu’il en soit, la situation reste inquiétante dans la mesure où aucun joueur ne semble à l’abris de ce virus apparemment lié aux baisses de température au Qatar.

La prudence de Deschamps ne suffit pas

« Nous prenons toutes les précautions nécessaires, nous essayons de faire en sorte que cela ne se propage pas, mais les virus sont bien sûr infectieux et nous devons prendre des précautions contre eux, confiait le sélectionneur Didier Deschamps mercredi soir. On a séparé les joueurs malades du reste du groupe. Cela peut sembler étrange, mais les joueurs au Qatar sont souvent exposés à des températures basses. En tant que journalistes, vous êtes également confrontés à la climatisation omniprésente. Nous avons des joueurs fiévreux et dont l’immunité est affaiblie alors qu’ils devraient faire des efforts énormes. Bien sûr, nous sommes très prudents en ce qui concerne les infections virales. »