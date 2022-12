EdF : Deschamps vire Zidane, il reste jusqu'en 2024

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

En se qualifiant pour le dernier carré du Mondial 2022, l'équipe de France donne à Didier Deschamps le choix de la suite de sa carrière avec les Bleus. Et Zinedine Zidane risque de devoir attendre.

C’est le gros dossier qui attend Noël Le Graët après la Coupe du Monde au Qatar, qui sera sur le banc de l’équipe de France pour le premier match des qualifications à l’Euro 2024. Car dès le 24 mars prochain, les Bleus entameront cette campagne par la réception des Pays-Bas au Stade de France, et celui qui sera alors le sélectionneur national le sera aussi lors de cette compétition prévue du 14 juin au 14 juillet 2024 en Allemagne. Et s’il y avait un peu de flou concernant l’avenir de Didier Deschamps, il n’y en a plus du tout depuis la victoire contre l’Angleterre. Le président de la FFF avait été clair avant de partir à Doha, si la France était qualifiée pour les demi-finales, DD avait le choix de prolonger son contrat ou pas. Si cela n’avait pas été le cas, alors Noël Le Graët avait, lui, le choix de conserver ou pas Didier Deschamps. Et si ce dernier n’a rien dit sur sa décision, une tendance s’est confirmée ces dernières.

Didier Deschamps veut gagner l'Euro 2024

En effet, alors même que tout le monde fait de Zinedine Zidane le successeur de Didier Deschamps au retour du Qatar, l’actuel patron des Bleus a lui une autre idée, affirme Le Parisien. Dans les couloirs du stade de Doha, après la qualification face à l’Angleterre, le sélectionneur tricolore se faisait pourtant encore énigmatique : « Je déciderai si j’ai la main. Je serai là pour la demi et après, on verra. Chaque chose en son temps. C’est très bien d’atteindre les objectifs fixés par son président. Je veux savourer ce qu’on vient de faire, d’être quatre ans après dans le dernier carré, je ne pense pas à autre chose. » Mais selon Dominique Sévérac, tout cela est de la diplomatie, et Didier Deschamps a déjà tranché sur son avenir et l’a fait savoir.

Didier Deschamps:



-Final de Champions con el Monaco

-Doblete con el OM

-Final de la Eurocopa de 2016

-Campeón del Mundial en 2018

-Campeón de la Nations League en 2021

-Semifinal del Mundial, de momento, en 2022.



Espectacular. pic.twitter.com/IlpZOuGvCg — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) December 10, 2022

Citant des sources proches de l’actuel entraîneur de l’équipe de France, le journaliste du quotidien francilien n’a aucun doute sur les intentions de Deschamps. « Depuis de longs mois, l’intéressé confie en privé qu’il veut au moins poursuivre son bail jusqu’à l’Euro 2024 en Allemagne. Une compétition qui lui résiste encore et toujours, avec une finale perdue en 2016 et un huitième de finale en 2021, perdu face à la Suisse aux tirs au but (...) Qu’est-ce qui pourrait désormais le faire changer d’avis et renoncer à sa mission ? Rien », annonce Dominique Sévérac, qui ne voit donc pas Zinedine Zidane prendre les commandes des champions du monde 2018, et peut-être 2022, dans les prochaines semaines. Ce qui serait évidemment un rude coup pour Zizou.

Plus que deux étapes ! pic.twitter.com/uhL98nFkFm — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 10, 2022

D'un mutisme absolu depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane semblait avoir fait de ce poste de sélectionneur de l'équipe de France une priorité absolue. Au point même d'avoir refusé l'offre du Paris Saint-Germain en fin de saison passée, pensant visiblement que Didier Deschamps n'irait probablement pas au-delà de ce Mondial au Qatar. Mais le scénario s'est considérablement brouillé et désormais c'est son ancien coéquipier en équipe de France qui a toutes les cartes dans les mains et pourrait repousser de presque deux ans le sacre de Zinedine Zidane.